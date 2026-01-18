В деревне Павлищево Можайского округа готовятся к массовым крещенским купаниям
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
Местный пруд на реке Палевка традиционно станет одним из центров празднования Крещения Можайского округа. Здесь обустроено официальное место для зимнего купания, соответствующее всем требованиям безопасности. Это позволяет сделать в том числе толщина льда более 20 сантиметров, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Подготовка к событию, которое начнется в 22:00, продолжается с самого утра. Местные жители традиционно участвуют в работах: уже вырезали просторную купель. Для создания праздничной атмосферы сооружен крест изо льда. Обустройство места для купания стало возможным также благодаря помощи местного предпринимателя. Особое внимание уделено удобству и безопасности участников: установлены новые ступени для спуска в воду, подготовлены теплые раздевалки и организована парковка.
— Мы продолжаем готовиться к празднику. Купания начнутся в 10 часов вечера, и мы ожидаем, что окунуться придут более ста человек, — отметил начальник Клементьевского территориального отдела Александр Какуркин.
На протяжении всего мероприятия на пруду будут дежурить спасатели, медики и сотрудники других экстренных служб. Для верующих, желающих совершить обряд, после купания будет организована раздача горячего чая.
В деревне Павлищево созданы все условия для того, чтобы крещенские купания прошли безопасно, организованно и в теплой, праздничной обстановке.
Координаты этой локации:
55.574585, 36.006949
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.