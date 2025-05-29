В деревне Люберец пресекли незаконные действия по снятию плодородного слоя земли

В городском округе Люберцы для предотвращения незаконных действий в деревне Мотяково состоялась встреча и. о. заместителя главы округа Ирины Курчигиной, руководителя теруправления «Малаховка-Красково» Павла Максимкина, специалистов управления по охране окружающей среды администрации с жителями ЖК «Кореневский форт». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в администрацию от жителей поступило обращение о тракторе, который снимает слой плодородной почвы на земельном участке рядом с СНТ «Мотяково».

«В ходе осмотра земельного участка были выявлены нарушения природоохранного законодательства. Незамедлительно предприняты меры по пресечению незаконных действий. На владельца участка составлен акт. Минэкологии Подмосковья предписало собственнику в течение двух недель восстановить плодородный слой», — сообщила Ирина Курчигина.

Она добавила, что также собственнику запрещено выводить технику и проводить работы на земельном участке без соответствующего согласования.

Помимо этого на соседних участках был выявлен факт складирования строительных отходов. Собственникам вынесено предписание, в течение двух недель привести территорию в нормативное состояние.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.