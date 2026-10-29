В деревне Клементьево Можайского округа открыли первый исторический стенд

Инициатором создания стенда «История села Клементьево» стал местный житель Михаил Дьячков. Участники проекта собирали исторические сведения и фотографии из семейных архивов, уточняли факты и даты. Два года назад в деревне установили памятник царю Александру II.

На открытии присутствовали председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, заместитель заведующего территориальным отделом «Клементьевский-Спутник» Александр Какуркин, местные депутаты, школьники и преподаватели местной школы.

В левой части стенда размещена хронологическая лента с 1504 года, когда село впервые упомянули в грамоте великого князя Ивана III, до 1960 года. Она рассказывает о строительстве церквей, событиях 1812 года, Великой Отечественной войне и образовании совхозов.

Справа представлены редкие архивные фотографии: старинные виды, портреты исторических личностей, снимки артиллерийского полигона и изображения периода новейшей истории. Внизу размещен QR-код для перехода на цифровую платформу с дополнительными сведениями о прошлом этих мест.

Василий Овчинников рассказал, что его семья по материнской линии родом из этих мест, и подчеркнул важность совместной работы по сохранению исторической памяти. Стенд позволит школьникам и педагогам наглядно изучать историю малой родины, а жителям и гостям — знакомиться с ключевыми этапами развития села.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.