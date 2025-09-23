В деревне Горетово Можайского округа начались работы по благоустройству парка

Сейчас на территории парка в деревне Горетово Можайского округа развернуты работы по созданию современной и комфортной среды для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты приступили к укладке новых, удобных дорожек шириной 2 метра. Они свяжут ключевые точки парка в единый пешеходный маршрут протяженностью полкилометра. Уже завершены работы по укладке песка, щебня и бордюрного камня, на место проведения работ завезен асфальт.

Монтируются и линии освещения: вдоль будущих аллей будут установлены опоры для современных энергоэффективных фонарей.

«Уже скоро жители смогут с удовольствием гулять с колясками или совершать пробежки, а вечером наш парк превратится в уютное и, что самое главное, безопасное место для отдыха», — рассказала заведующий Горетовского территориального отдела Ольга Казарина.

Инициатива по возрождению парка была поддержана жителями, главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым и депутатами. Такой нужный проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования, где 1% суммы внесли сами жители. Благоустройство этой зоны, хотя в самой деревне проживает около 1500 человек, затронет интересы более 15 тыс. жителей округа, которые будут пользоваться обновленной территорией.

Работы ведутся с максимальным сохранением деревьев, посаженных школьниками несколько десятилетий назад. Парк сохранит свой исторический облик, но обретет новую жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.