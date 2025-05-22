В деревне Ельня Можайска торжественно перезахоронили останки советских воинов

Бойцы насмерть стояли на западных рубежах столицы — в окрестностях деревни Ельня ныне Можайского округа в октябре 1941 года. Их останки были обнаружены поисковиками в 2024 году. Совместные поисковые работы проводили отряды «Укрепрайон 36» и «Приказ 270». Сопровождали поиск специалисты Института Археологии Российской академии наук и сотрудники военно-исторического музея-заповедника «Бородинское Поле». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественная церемония захоронения останков 26 советских солдат прошла на воинском мемориале в деревне Ельня, именно эти места мужественно защищали бойцы 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии.

Почтить их подвиг пришли глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, начальник отдела по взаимодействию с поисковыми объединениями и увековечению памяти погибших при защите Отечества министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Михаил Стукалов, военный комиссар городов Можайск и Руза, полковник Руслан Меладзе, главный научный сотрудник музея-заповедника «Бородинское поле», председатель совета ветеранов округа Нина Истратова, а также военнослужащие, ветераны, волонтеры, юнармейцы, общественники и представители поисковых отрядов.

«Останки 26 героев сегодня нашли вечный покой и память. Благодарю за ту работу, что проводят поисковые отряды. На можайской героической земле еще много не захороненных бойцов и не установленных имен. Именно здесь проходили кровопролитные и тяжелые бои на подступах к Москве. Мы не знаем имен солдат, память которых чтим сегодня. Но война для них закончилась», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Память воинов почтили минутой молчания, к захоронению возложили венки и цветы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.