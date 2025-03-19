В деревне Дуреевская Шатуры установят детские игровые элементы по просьбе жителей

Прием граждан прошел в администрации муниципального округа Шатура. Жители могли лично обратиться к главе округа Николаю Прилуцкому и решить насущные вопросы. Одной из тем разговора стало благоустройство в деревне Дуреевской. Жители деревни выразили просьбу установить в населенном пункте игровые элементы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Летом в деревне собирается много ребятни — приезжают москвичи и жители других городов, а также перебираются на дачи шатуряне. Назрела необходимость организовать место для совместного и безопасного детского досуга.

«Игровые элементы для детей установим в деревне этим летом, также поставим указатель на населенный пункт, обследуем состояние противопожарного пруда. А с дорогой придется потерпеть — в план на этот год Дуреевская не попала», — прокомментировал запрос глава округа Николай Прилуцкий.

На личном приеме граждан также рассматривали вопросы расселения аварийного жилья, приватизации квартиры, оформления земельного участка, устройства дороги к участкам.

Записаться на личный прием к главе округа можно по номеру телефона: 8 (496) 453-85-35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.