В деревне Башкино Наро-Фоминска открыли многофункциональную детскую площадку

Еще с раннего утра здесь царило праздничное настроение. Украшенная разноцветными шарами красивая площадка так и манила к себе посетителей. Они стали собираться здесь задолго до начала открытия площадки, а к открытию и вовсе собралась вся детвора деревни, а вкусное мороженое стало приятным сюрпризом для всех. Радостью и восторгом светились глаза ребят, когда они рассматривали новенький игровой комплекс.

Открытие детской площадки в деревне очень ждали. Все, от мала до велика, следили за ходом работ по строительству площадки.

«Дети — наше будущее и мы должны сделать все, чтобы их детство было счастливым и они росли здоровыми и крепкими. Приятно смотреть на ребят, видеть, как они прыгают, радуются и получают удовольствие от новой площадки», — прокомментировал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

В ближайшее время на детской площадке будут установлены опоры наружного освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.