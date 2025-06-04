В дер Романово Наро-Фоминска торжественно захоронили останки двух советских солдат

В деревне Романово Территориального управления Атепцево Наро-Фоминского округа состоялась церемония захоронения останков двух солдат, неизвестных воинов 93-й стрелковой дивизии, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Останки героев были обнаружены поисковыми отрядами неподалеку от деревни. Это событие стало настоящей данью памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни за защиту нашей Родины.

После торжественных речей, произнесенных представителями администрации и поисковых отрядов, состоялся обряд захоронения. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Эта церемония стала важным напоминанием о необходимости помнить и чтить память о тех, кто сражался за нашу свободу, о тех, кто отдал свои жизни за нас с вами во время Битвы за Москву в декабре 1941 года.

«Пусть их подвиги не будут забыты, а память о них живет в наших сердцах», — отметил научный сотрудник Наро-Фоминского краеведческого музея, член поисковых поискового отряда Федор Пущин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.