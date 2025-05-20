В деревне Данилово Домодедова расширили подъездную дорогу до двух полос

Первое в мае собрание состоялось в деревне Данилово округа Домодедово у строящегося индустриального парка. На встрече присутствовали представители администрации округа, застройщик и местные жители. На этот раз обсуждение текущих вопросов было более эмоциональным, чем обычно. Жители активно высказывали свою позицию по каждому вопросу. Обсудили все пункты протокола, согласовали даты исполнения обязательств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, до момента организации на строительной площадке временных дорог, строительно-монтажные работы вестись не будут — такова договоренность. Но жители уверяют, что работы ведутся.

У застройщика поинтересовались о характере проводимых работ. Представители заверили, что делают только сети по водоотведению.

Выполнено уширение подъездной дороги до двух полос. Верхний слой асфальта положат до 30 мая.

До 31 мая строители должны выполнить высадку зеленых насаждений в первой буферной зоне.

Чтобы исключить дискомфорт жителей деревни Данилово, связанный с образованием известковой пыли от дороги, отсыпанной щебнем, обязательно проливка основания битумной эмульсией с укладкой асфальтовой крошки.

А перенос детской площадки, которая ранее была установлена непосредственно под линиями электропередач, уже ведется. Также начальник отдела организации строительства управления строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово Ирина Болотова объявила, что с 5 июня стартует акция по очистке ручьев.

«Вдоль ручья должны уже предварительно пометить аварийные деревья, получить порубочные билеты на них, у нас есть поручения в протоколе. Наши службы будут заниматься. И силами застройщика и администрации и, если хотите, с привлечением жителей, будем очищать береговую полосу водного объекта от мусора и неудовлетворительной древесно-кустарной растительности», — рассказала Болотова.

По итогам встречи будет составлен новый протокол. Выполнение его пунктов обсудят на следующем собрании, которое пройдет 21 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.