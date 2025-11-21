В День женского предпринимательства в Котельниках поздравили соцпредприятия города

19 ноября в рамках Недели социального предпринимательства в усадьбе «Белая Дача» собрали представителей бизнес-сообщества, которые развивают в Котельниках социально ориентированные проекты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большинство участников встречи составили женщины, что особенно символично во Всемирный день женского предпринимательства. Руководительницы детских центров, учреждений дополнительного образования, сферы услуг — именно их предприятия решают важные повседневные задачи жителей округа.

Во время чаепития предприниматели обменялись опытом и наметили перспективы совместной работы. Встреча прошла в теплой атмосфере и, несомненно, послужит фундаментом для эффективного делового партнерства.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев Благодарственным письмом наградил генерального директора центра «Здоровый ребенок» Ольгу Андрееву, генерального директора «Детского Досугового Центра „Лесенка“ Ирину Вахтину и заместителя генерального директора „Детского Досугового Центра „Лесенка“ Марину Савенкову.

В этом году часть из социальных предпринимателей округа приняла участие в конкурсе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на возмещение затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.