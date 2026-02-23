В День защитника Отечества коллектив Дома культуры «Старт» города Луховицы организовал праздничный концерт

Посетителей концерта ждала насыщенная творческая программа. В фойе ДК работал пункт сбора гумпомощи для участников СВО каждый желающий мог принести продукты с длительным сроком хранения, предметы одежды и средства личной гигиены. Еще каждый желающий мог стать участником акции «Письмо солдату». Обращения с пожеланиями и поздравлениями в адрес военнослужащих можно было принести с собой или написать в фойе.

Перед входом в зал работала выставка напечатанных на 3D-принтере изделий, которые востребованы в зоне боевых действий. Это системы сбросов для БПЛА, устройства для ускорения процесса зарядки обоймы патронами, контейнеры для доставки грузов беспилотниками в зону боевых действий и многое другое. Выставку организовали представители Всероссийского общественного движения «Умельцы — Фронту».

Посетителей концерта со сцены поздравил председатель Совета депутатов муниципального округа Луховицы Геннадий Воронин. Он пожелал представителям сильной половины человечества здоровья, достижения целей, благополучия, успехов и мирного неба над головами. Также Геннадий Воронин провел награждение. Благодарственное письмо получила хормейстер Дома культуры «Старт» Татьяна Холодова за личную инициативу, активную позицию и плодотворное участие в подготовке и проведении благотворительного концерта в поддержку воинов-земляков «СВОих не бросаем!» Также наградой отмечен заслуженный работник культуры Московской области, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Славяне» Юрий Каратыхин за активную деятельность и плодотворную работу по популяризации патриотического вокального творчества, направленную на формирование чувства гордости за Отечество.

Зрителей ждала двухчасовая концертная программа. С музыкальными и хореографическими номерами на сцене ДК выступили вокальные ансамбли «Формула радости», «Русская душа», «Любушки» и «Отрада сердца», вокальная группа «Дольче», коллектив современного танца «Стиль L-city». Также участниками программы стали Нелли Долганина, Нина Синельникова, Диана Масякина, Никита Казанков, Валентина Бухтаева, Кузьма Ермашов, Виктория Фирстова, Кира Сахарова и дуэт «Знакомая романтика». Еще с музыкальными номерами выступили ансамбль лирической песни «Луховичанка», кавер-группа «Cover», Академический хор, Владимир Романов и Юлия Егорова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.