В День Волги в Дубне очистили и озеленили берега реки

В День Волги Сбер совместно с администрацией городского округа Дубна провел экологическую акцию по очистке и озеленению берегов реки. Активисты благоустроили береговую линию Волги длиной 1,5 км и городской пляж. Участники акции запустили проект «Мусорная рыбалка», в рамках которого проплыли на лодках вдоль берега и собрали мусор со дна реки.

«Сбербанк в День Волги объединил 15 городов России, расположенных по всему течению реки ― от Твери до Астрахани. Четвертый год подряд вместе с клиентами и партнерами банка мы проводим эту акцию в Дубне. Своей поддержкой экологических проектов мы стремимся объединить всех неравнодушных к экологии и ответственному потреблению, привечь внимание к вопросу сохранения водных ресурсов, повысить уровень информированности жителей и напомнить, что заботиться о будущем планеты необходимо уже сейчас», — отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

В этом году Сбер расширил собственный проект по очистке водных ресурсов «День Волги» и запустил масштабный марафон по очистке берегов Дона, Москвы-реки, сибирских рек и их притоков и других водных объектов страны.

«Для каждого жителя нашего наукограда важно сохранение экологии и бережное отношение к природе. Дубна — невероятно зеленый город, а Волга, протекающая между двумя берегами города, является нашей гордостью. С малых лет мы приучаем юных жителей Дубны к экологическим привычкам, рассказываем о важности сохранения чистоты вокруг. Уверен, совместными усилиями мы сможем сохранить экологию Волги и природы вокруг для будущих поколений», — уточнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Марафон рек Сбера продлится все лето — до сентября 2024 года. Присоединиться к экоакции очень просто ― достаточно зарегистрироваться на мероприятие в вашем городе в календаре платформы по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе».