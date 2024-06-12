В День России в Истре пройдет торжественное открытие части парка после реконструкции
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В День России в центре Дедовска состоится торжественное открытие части парка (у СК «Гучково») после глобальной реконструкции, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.
В парке созданы все условия для комфортного отдыха, особенно для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
Праздничная программа начнется в 12:00 с официального открытия.
С 12:30 выступление скейтбордистов на площадке скейт-парка: демонстрационные показы. В том числе у нас в гостях известный юный мастер-скейтбордист Михончес.
Далее мастер-класс для тех, кто только начинает осваивать экстремальный вид спорта (сбор в группы по 5 человек и проведение урока продолжительностью 30 мин.)
В 13:30 на другой площадке стартует яркое шоу барабанщиков.
Гостей на открытии парка ждут бесплатные угощения и лакомства.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.