сегодня в 10:20

В День России в Истре пройдет торжественное открытие части парка после реконструкции

В День России в центре Дедовска состоится торжественное открытие части парка (у СК «Гучково») после глобальной реконструкции, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

В парке созданы все условия для комфортного отдыха, особенно для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

Праздничная программа начнется в 12:00 с официального открытия.

С 12:30 выступление скейтбордистов на площадке скейт-парка: демонстрационные показы. В том числе у нас в гостях известный юный мастер-скейтбордист Михончес.

Далее мастер-класс для тех, кто только начинает осваивать экстремальный вид спорта (сбор в группы по 5 человек и проведение урока продолжительностью 30 мин.)

В 13:30 на другой площадке стартует яркое шоу барабанщиков.

Гостей на открытии парка ждут бесплатные угощения и лакомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.