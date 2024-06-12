В День России в Бородино открыли первую смену историко-патриотических сборов

Торжественная церемония открытия состоялась в самом сердце Бородинского поля — на Батарее Раевского. Ребят из Приморского края, Томска, Смоленска, Сургута, Подмосковья, республик ЛНР и ДНР и Беларуси поприветствовал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

На церемонии присутствовали почетные друзья Бородинского музея-заповедника заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Неверов, начальник Департамента по координации вопросов госполитики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации Владислав Кононов, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, Герой России и офицер морской пехоты Виктор Вдовкин, президент Благотворительного фонда «Струна» Валентина Лаврова, военный комиссар по Можайскому и Рузскому округу Руслан Меладзе.

«Надеюсь, это время, проведенное на нашей земле, станет для вас незабываемым.

Не бойтесь нового, встречайте его с улыбкой. Пусть эта смена запомнится вам надолго. А каждый её день будет полон удивительных открытий и впечатлений!», — отметил глава муниципалитета.

На протяжении смены ребят ждет не только интересная историческая и культурная программа. На интерактивных площадках они познакомятся с бытом солдат времен Отечественной войны 1812 года. Для расширения исторических знаний участников сборов пригласят на экскурсии, квесты, викторины, конкурсы.

Увлекательным станут для ребят занятия по тактической, строевой, огневой, высотной, медицинской подготовке, различным военно-спортивным дисциплинам под руководством опытных инструкторов.

Неделя, которую участники сборов проживут на Бородинском поле, станет для них не только ярким событием, но и возможно станет толчком для выбора будущей профессии, связанной с защитой Родины.

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