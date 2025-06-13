В День России и День Истры выступили профессиональные духовые оркестры

Выступления профессиональных духовых оркестров в День города Истра и День России — это всегда ярко и торжественно. 12 июня город украсили своим искусством два выдающихся коллектива: Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии и Заслуженный коллектив «Ансамбль ГУО „Институт пограничной службы Республики Беларусь“, сообщила пресс-служба администрации Муниципалитета.

Артисты подарили жителям Истры незабываемый концерт, исполнив популярные музыкальные произведения. Звуки труб, тромбонов и барабанов наполнили улицы города особой праздничной атмосферой, создавая неповторимую симфонию торжества.

Каждый номер программы был встречен бурными аплодисментами благодарных зрителей. Музыканты виртуозно исполнили как классические произведения, так и современные композиции, что сделало концерт особенно разнообразным и интересным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.