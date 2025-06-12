В День России глава Егорьевска вручил первые паспорта школьникам

В День России первые паспорта в Егорьевске получили 16 школьников. Документы в парадном зале Егорьевского историко-художественного музея ребятам вручил глава муниципального округа Дмитрий Викулов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Такие торжественные церемонии проводятся в округе регулярно. О желании ребенка получить паспорт в музее родители могут сообщить в МФЦ.

Глава муниципалитета отметил, что документ не только открывает подросткам новые возможности, но и налагает серьезную ответственность.

«Пусть получение паспорта станет для вас отправной точкой в новую, взрослую жизнь, полную возможностей и перспектив. Используйте этот шанс для получения качественного образования, развития своих талантов и способностей, реализации профессиональных амбиций. Помните, что будущее России зависит от вашего вклада, вашей энергии и инициативности», — напутствовал Дмитрий Викулов.

Школьников призвали быть активными и сознательными гражданами, участвовать в общественной жизни страны, бережно относиться к ее культурному и природному наследию, уважать законы и традиции.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.