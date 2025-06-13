В День России деревня Мокрое отметила свой 218-й День рождения

С двойным праздником от имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой жителей поздравил заведующий Замошинским территориальным отделением, депутат Совета депутатов округа Валерий Клевитов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Они сказали много искренних и приятных слов в честь деревни и ее обитателей. Праздничная атмосфера была наполнена выступлениями творческих коллективов округа, подарившими зрителям отличное настроение.

Мокровчане могут по праву гордиться своей землей, ее историей. В 1812 году здесь были изгнаны войска Наполеона, а в период с января 1942 года по март 1943 года в районе деревни разгорелись ожесточенные бои за Москву между частями дивизий 5-й армии Западного фронта Красной Армии и отборными войсками вермахта. Ценой неимоверных усилий враг был выбит с родной земли. В память о подвиге советских солдат 1 мая 2020 года деревне Мокрое присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», на центральной улице была воздвигнута стела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.