В День Победы Игорь Брынцалов посетил праздничное мероприятие в Балашихе

В городских округах Московской области сегодня в течение всего дня проходили торжественные митинги, посвященные 79-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в праздничном мероприятии в Балашихе. Здесь, на площади Славы, собралось огромное количество людей — члены ветеранских организаций, военнослужащие, школьники, юнармейцы, кадеты, жители округа.

Спикер регионального парламента поздравил собравшихся с Днем Победы. Он подчеркнул, что в 1945-м она досталась советскому народу большой ценой: «За 1418 дней погибло около 27 миллионов человек нашего многонационального государства. Но народ был полон веры. И вера дала возможность всем объединиться и достичь той самой Победы, которую мы сегодня имеем возможность праздновать, сохранять ее в своей истории и традициях, помнить о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня учились, работали, строили планы на будущее».

Но в настоящее время, продолжил Игорь Брынцалов, история развивается по новому сценарию. Реванш взяли те, кому не понравилось, что было сделано нашими дедами и прадедами.

«В рамках специальной военной операции наши бойцы сохраняют традиции и мужество, отвоевывают по новой те ценности, те традиции, все то, что завоевано в Великой Отечественной войне, и сражаются за правду. Правда всегда побеждает. Вера всегда с нами. И сегодня, как и в 1941–1945 года мы все объединились, чтобы вновь победить», — заключил председатель Мособлдумы.

По словам главы округа Сергея Юрова, более 20 тысяч балашихинцев ушли в годы войны на фронт, половина из них не вернулась домой. И сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители округа вновь встали на стражу не только родного города, но и всей страны и всего народа.

«Они там, на фронте, на линии боевого соприкосновения, защищают нас, нашу свободу и независимость. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши военно-промышленные предприятия без выходных и перерывов делают все для того, чтобы обеспечить фронт. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, в наших госпиталях лечатся и восстанавливаются раненые ребята. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, все жители нашего города, семьи военнослужащих, волонтеры, каждый в меру своих возможностей делает все для того, чтобы приблизить нашу Победу», — провел параллель Сергей Юров.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Владыка Николай, в поддержку слов предыдущих спикеров, отметил — правда Божия есть и именно ее сегодня защищают воины спецоперации. По ту же сторону фронта, как заметил священнослужитель, подвиги отцов и дедов давно забыли, а потому столько несправедливой агрессии направлено в сторону российского народа.

«Правду Божию не победить. Мы с вами живем на пространстве Святой Руси. И всегда наша Победа приходится на дни пасхальные, когда мы празднуем победу над смертью воскресшего Христа. Мы верим, что если наши дети, наши внуки, все поколения, что будут жить после нас, унаследуют отеческую веру, верность отчизне, любовь к родной земле, то Победа непременно будет за нами», — добавил в завершении Владыка Николай.

Участники митинга перешли к главной, самой трогательной части мероприятия — возложению цветов к обелиску. Память погибших в годы Великой Отечественной войны и в нынешнее время выполнявших боевые задачи в ходе спецоперации — собравшиеся почтили минутой молчания.

Эмоции жители Балашихи в такой великий праздник не сдерживали. Весь митинг местная жительница Галина Джоева простояла со слезами на глазах: «Муж мой с СВО вернулся. И сколько еще сегодня таких семей, где мужчины ушли на фронт. Знаете, мы проживаем сейчас чувства, которые проживали наши бабушки в свое время».

Сегодня на митинге звучало бесконечное «Спасибо» — в адрес тех, кто победил в 1945-м и победит уже в наше время. Юнармеец школы № 14 София Фролова пожелала участникам спецоперации, воспитанным поколением-победителем «крепкого здоровья, чтобы они знали, мы их поддерживаем и ждем с Победой».

Этот великий праздник действительно со слезами на глазах. Он завершился песней «День Победы» — вместе с военнослужащими всеми знакомые куплеты пропел каждый житель Балашихи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.