сегодня в 09:35

В День народного единства в округе Пушкинский прошли творческие мероприятия

В МФЦ Пушкино жители округа создавали оригами-флажки к празднику. В мастер-классе приняли участие дети и их родители, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Активисты молодежного центра Красноармейска провели викторину на тему этнического состава и культурных особенностей населения России. Они поделились интересными фактами о своих корнях и традициях, передающихся из поколения в поколение. В конце встречи из подручных материалов сделали головные уборы двух самых многочисленных народов России.

Активисты Молодой Гвардии Городских округов Пушкинский и Королёв поздравили воспитанников пункта временного размещения «Родник» с Днем Народного Единства. Детям рассказали об истории праздника. После ребят ждала интерактивная викторина и вкусные угощения.

«Я узнал много нового о разных народах России и их традициях. Было здорово поделиться своими знаниями и послушать истории других участников», — поделился участник мастер-класса Игорь Самохин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.