В День космонавтики в Химках провели развлекательную программу

На лекции жителям и гостям округа рассказали о тайнах космоса, провели экскурс в историю НПО имени Лавочкина, а также организовали творческие мастер-классы.

Для гостей выступил член Международной академии космонавтики Владислав Соловьев. Он рассказал о современных достижениях в освоении космоса. Посетители библиотеки узнали о первых запусках исследовательских аппаратов к Марсу и Венере, ознакомились с историей НПО имени Лавочкина и узнали о его вкладе в развитие космической науки и технологий.

Также для гостей организовали мастер-класс по живописи. Каждый участник создал свою уникальную картину на космические сюжеты. На мастер-классе «Нейрогалактика» участники изучили процесс создания красочных изображений с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, желающие совершили захватывающие путешествие в космос с помощью очков виртуальной реальности.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.