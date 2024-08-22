В День Государственного флага РФ юные жители Королева получили первые паспорта

На площади у ЦКД им. М. И. Калинина первый заместитель главы Королева Сергей Иванов в торжественной обстановке вручил 10 школьникам первые паспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В наукограде стало доброй традицией вручать паспорта в дни государственных праздников. Я желаю ребятам уверенности в себе, крепости духа, веры в свою Отчизну и Родину. В этот праздничный день гордиться своей страной, быть патриотами своей Родины и беречь ее символы», — сказал Сергей Иванов.

Вместе с паспортом юным королёвцам вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, ленточку триколора — символ сегодняшнего праздника, обложку и открытку от губернатора Подмосковья. Поддержать ребят пришли родители, родственники и друзья.

С момента образования этой традиции свой главный документ получили более 400 школьников Королева.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.