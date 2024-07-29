В День города в Дубне жителей удивили разнообразием развлечений и активностей

Жителей Дубны в День города ждали разнообразные развлечения и активности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Молодые ученые Объединенного института ядерных исследований в рамках лектория на свежем воздухе рассказали о своей работе. Они ответили на вопросы: как заполняется таблица Менделеева, как устроен глаз супермена и почему NICA — назад в будущее.

«Нельзя сидеть за высоким забором и рассказывать, что мы заняты очень важными делами. Надо рассказывать, что это за важные дела. Ну, и плюс популяризация — это такое сеяние, когда кто-то что-то услышал на какой-нибудь классной интересной лекции, потом пошел в физмат лицей и в будущем сам стал ученым. Который даже если не будет популяризировать, то будет двигать науку вперед» — рассказал ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Сергей Мерц.

В скейт-парке провели брейк-данс баттлы и мастер-класс по граффити, в которых приняли участие десятки человек. Спортсмены Федерации скейтбординга России устроили показательные выступления.

В течение всего дня шли мероприятия и для детей: спектакли, конкурсы, анимация и дискотека. Завершила череду активностей для юных дубненцев — пенная вечеринка.

Но праздник — продолжился. На сцене Молодежной поляны выступили, а капелла-группа «RainDrops», а также Леша Свик. Послушать известных исполнителей пришли около 5 тыс. человек. Завершением праздничного дня стал музыкальный проект «Дубна. Волга. Драйв» на Комсомольской набережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.