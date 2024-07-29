В День города в Дубне работает ярмарка мастеров для всех желающих

Более 100 мастеров представили свои работы на ярмарке в День города Дубны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Изделия ручной работы, среди которых одежда, игрушки, изделия из кожи—кошельки, ремни, сумки, — а также украшения, картины и даже настольные игры представили мастера на выставке-ярмарке, которая проходит на Набережной Д. И. Менделеева в Дубне в честь Дня города.

Ря​дом проводятся мастер-классы, в которых могут приниять участие как дети, так и взрослые. Мастера учат плетению, вязанию, мыловарению и другим навыкам.

«Приходите, без подарков не останетесь!» — пригласил всех на праздник глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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