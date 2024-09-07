В День города для юных жителей Химок провели праздничный концерт

В театре «Наш Дом» городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой «Уроки музыки». В зале — дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победители и лауреаты различных творческих конкурсов. Мероприятие прошло в День города. Поздравил ребят глава округа Дмитрий Волошин.

«Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!», — обратился к юным химчанам Дмитрий Волошин.

В рамках социально-образовательного проекта Дмитрия Маликова «Уроки музыки» для юных химчан провели интерактивное шоу.

«В Химках я бываю часто, вижу, как город развивается. Приехал в гости для того, чтобы поддержать ребят, особенно тех, кто занимается музыкой. Творческое образование имеет огромное значение для воспитания и формирования ребенка», — сказал Дмитрий Маликов.

День города в Химках отмечают традиционно в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом «Химки. Успех в единстве поколений». Главная задача — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.