В «Деловой России» обсудили устойчивость рынка такси

На площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялось расширенное заседание подкомитета по развитию такси, посвященное готовности отрасли к вступлению в силу с 1 марта 2026 года требований локализации автомобилей, сообщает пресс-служба организации.

Открывая дискуссию, руководитель подкомитета Алексей Быков отметил, что у рынка было менее года на адаптацию, при этом ряд ключевых механизмов реализации закона остается неопределенным.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает достаточность перечня моделей, допущенных к работе в сегментах «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». Сужение выбора может привести к дефициту машин и росту тарифов.

Быков подчеркнул, что экономику перевозок определяет не только стоимость покупки и ремонта, но и фактическая пригодность автомобиля к интенсивной работе.

«Важно учитывать не только стоимость владения, но и стоимость простоя, дальность хода и время, которое машина может находиться на линии в течение месяца. Если автомобиль часто простаивает — из-за обслуживания, зарядки, отсутствия запчастей или административных процедур — он становится экономически неэффективным», — отметил он.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский предложил разграничить регулированиепрофессиональных перевозчиков и самозанятых водителей, сосредоточив требования локализации прежде всего на профессиональном сегменте.

Экономические последствия реформы представили Андрей Капитан (Общественный совет Москвы) и Дмитрий Шапочкин («Идеальный таксопарк»), указав на ростсовокупной стоимости владения автомобилем. Егор Рябков (АНО «Центр развития таксопарков») отметил увеличение долговой нагрузки и необходимость льготного лизинга, а Евгений Царев (ТПП РФ) подчеркнул важность целевых субсидий.

Вопрос технологической готовности поднял представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Виталий Еремин. По его словам, ключевым барьером остаются технико-юридические сложности при передаче прав собственности на автомобили, приводящие к простоям бизнеса. Для их решения предложены механизм «одного окна» и интеграция государственных реестров.

Спартак Заболотский поддержал необходимость упрощения процедур внесения машин в реестры.

Обсуждение платформенной экономики выявило разногласия по вопросам социальной защиты. Дарья Митина (профсоюз «Новый труд») отметила, что в текущих экономических условиях критически важно сохранить баланс между качеством услуг и доступностью транспорта для водителей, чтобы не допустить рост серого сектора. Поэтому важно «временно смягчить требования по баллам для моделей, уже доказавших надежность и эффективность в такси. Это позволит поддержать занятость и сохранить легальный рынок», Иван Литвинов («Объединение самозанятых России») выступил за легализацию сегмента частных перевозчиков, а Кирилл Янков (Союз потребителей России) отметил роль самозанятых в обеспечении гибкости перевозок.

Отдельный блок был посвящен квоте 25% для самозанятых. По словам Быкова, механизм должен быть гибким и ориентированным прежде всего на социально поддерживаемые категории граждан, включая ветеранов и участников боевых действий, людей с инвалидностью и многодетные семьи.

По итогам обсуждения, участники совещания предложили временно снизить до 2028 года порог локализации до 1500 «железных» баллов.

Указанные предложения планируется направить в Минпромторг России. По оценке экспертов, переходный период позволит избежать дефицита транспорта и резкого роста цен на поездки.