В деле об обмане Долиной может всплыть более 40 подозреваемых по всей России
В деле о незаконной продаже квартиры певицы Ларисы Долиной могут всплыть более 40 подозреваемых по всей стране, при этом некоторые из них могут даже не подозревать, что стали участниками преступной схемы, пишет Mash.
Квартиру Ларисы Долиной продали за 120 миллионов рублей, чтобы отмыть эти средства, злоумышленники поделили сумму на части и переводили подставным лицам по всей стране по 2-3 миллиона рублей. Некоторые участники этой схемы могли даже не знать, в чем именно участвуют.
Оказаться участниками вывода похищенных средств россияне могли после того, как продали свои карты за скромные 5-10 тысяч рублей неизвестным лицам. Таких людей называют дропами, а их счета используют для вывода средств от сомнительных операций.
Осведомленный источник сообщил, что стражи порядка могут задержать в ближайшее время первых таких подозреваемых. Расследование дела продолжается.
Ранее в Москве суд арестовал еще одного фигуранта дела об обмане певицы Ларисы Долиной. По оперативным данным, злоумышленник просил Долину перевести средства на «безопасный счет».