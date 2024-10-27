В деле об обмане Долиной может всплыть более 40 подозреваемых по всей России

В деле о незаконной продаже квартиры певицы Ларисы Долиной могут всплыть более 40 подозреваемых по всей стране, при этом некоторые из них могут даже не подозревать, что стали участниками преступной схемы, пишет Mash .

Квартиру Ларисы Долиной продали за 120 миллионов рублей, чтобы отмыть эти средства, злоумышленники поделили сумму на части и переводили подставным лицам по всей стране по 2-3 миллиона рублей. Некоторые участники этой схемы могли даже не знать, в чем именно участвуют.

Оказаться участниками вывода похищенных средств россияне могли после того, как продали свои карты за скромные 5-10 тысяч рублей неизвестным лицам. Таких людей называют дропами, а их счета используют для вывода средств от сомнительных операций.

Осведомленный источник сообщил, что стражи порядка могут задержать в ближайшее время первых таких подозреваемых. Расследование дела продолжается.

Ранее в Москве суд арестовал еще одного фигуранта дела об обмане певицы Ларисы Долиной. По оперативным данным, злоумышленник просил Долину перевести средства на «безопасный счет».