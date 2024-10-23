Суды Москвы: арестован еще один фигурант дела об обмане Долиной на квартиру

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца еще одного фигуранта дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Дмитрий Л. будет под стражей до 22 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что мужчина просил Долину перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле принадлежал ему. Также Дмитрий Л. представлялся полицейским.

По данным московской прокуратуры, Долина перевела мужчине около 3 млн рублей. До этого мошенники убедили актрису продать квартиру в центре Москвы и перевести себе деньги.

Другую обвиняемую, которая по требованию подельников забрала у Долиной примерно 100 млн рублей, тоже арестовали на два месяца. Она выступала курьером.

Ранее Долина призналась, что ее обманули мошенники. Они заставили ее продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей.