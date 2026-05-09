В Дедовске вновь зажгли Вечный огонь

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в городском парке «Фабричный» в Дедовскесостоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник подключили к магистральному газоснабжению. Раньше огонь здесь зажигали только в праздники — от автономного источника, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Право зажечь пламя Победы доверили руководителю отделения Ассоциации ветеранов СВО Истры Андрею Олейникову и юнармейцу Дедовской школы № 1 Максиму Низовкину.

«Для меня как юнармейца и жителя Истры это огромная честь и личная ответственность. Зажечь Вечный огонь в своем городе, рядом с ветеранами и одноклассниками — событие, эмоции от которого трудно передать словами. Когда я держал факел, особенно остро почувствовал, что это и есть настоящая связь поколений», — поделился Максим.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов рассказал, что подключение мемориала к магистральному газоснабжению было одним из наказов жителей в народную программу «Единой России».

«По инициативе „Единой России“ подключение мемориалов к газоснабжению и сам природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стали бесплатными. Предложение было поддержано нашим лидером, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.Теперь символ Победы здесь не погаснет и будет действительно гореть вечно!» — заверил депутат.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов подчеркнул, что для сотрудников Мособлгаза зажжение и обслуживание Вечных огней — огромная честь и особая ответственность: «Для нас это не просто работа, а дань памяти героям, благодаря которым мы живем. Очень важно, чтобы эта память сохранялась и передавалась следующим поколениям».

В торжественном мероприятии также приняли участие ветераны, участники СВО, молодогвардейцы, школьники и жители округа. Для многих обновление мемориала имеет глубокий личный смысл.

Жительница Дедовска Галина Шапошникова уже много лет приходит к памятнику 9 Мая с портретами погибших на фронте родственников. Она рассказала, что ее дед ушел на фронт в августе 1941-го и погиб под Ржевом, а дядя-летчик отдал жизнь в боях при освобождении Краснодара.

«Я родилась в этом городе, и для нашей семьи эта традиция — святое. Каждый год мы приходим сюда, чтобы поклониться героям. Теперь огонь будет гореть всегда, и это большая радость — место памяти наших родных и всех защитников Отечества останется вечно живым и теплым», — поделилась она.

Мемориал «Вечная память героям, павшим в годы Великой Отечественной войны» был установлен на месте захоронения воинов, умерших от ран и болезней. Погребения проводились в парке начиная с зимы 1941–1942 годов, когда в Дедовске располагались полевые госпитали.

После войны на месте захоронения появился обелиск, ставший впоследствии центральной частью мемориального комплекса. Сегодня это место памяти и уважения к подвигу павших защитников Отечества, напоминающее о трагических событиях военных лет и вкладе местных жителей в Победу.

В преддверии 9 мая впервые торжественно зажгли Вечный огонь и в поселке Шатурторф у памятника Неизвестному солдату. По народной программе «Единой России» ко Дню Победы была здесь провели масштабную реконструкцию — отремонтировали фигуру воина, обновили мемориальные таблички, выложили новую плитку и установили постамент со звездой, к которому также подвели магистральный газ.