В Дагестане вертолет эвакуировал сотрудника станции «Сулак»

В Дагестане спасатели эвакуировали сотрудника высокогорной метеостанции «Сулак», работу которой парализовал рекордный снегопад, сообщает RT .

Сотрудника вывезли вертолетом. Руководитель Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии Василий Лозовой рассказал, что эвакуированный уже дома.

В горах выпало около трех метров снега. Осадки засыпали оборудование и фактически остановили работу станции, которая считается самой высокогорной в Европе.

Ранее в МЧС России отмечали, что эвакуацию планируют провести вертолетом, однако из-за погодных условий вылет был невозможен. Уточнялось, что у специалиста есть запас продуктов, но их пришлось откапывать из-под снега.

