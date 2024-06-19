В дачных поселках Подмосковья увеличили скорость мобильного интернета

1 млн человек сел и деревень Подмосковья ощутили качество связи и отследили рост скорости мобильного интернета в своих смартфонах. Инженеры мобильного оператора «Мегафона» установили более современное волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления, ИТ и связи региона.

Это позволило нарастить пропускную способность сети до 10 Гбит/с, а также стабилизировать качество мобильного сигнала даже в часы большой нагрузки на сеть. Благодаря этому скорость скачивания приложений и видео, а также соединения в онлайн-играх в гаджетах выросла на 30%.

«В периметре нашей модернизации в Новой Москве и Подмосковье проживает более миллиона человек, а с наступившим дачным сезоном их число увеличилось в разы. Для работы и отдыха пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения, гарантирующие стабильную связь на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Также инженеры оператора завершают строительство ВОЛС в Талдомском городском округе Подмосковья. До конца года ВОЛС свяжут телеком-оборудование «Мегафона» в Чеховском, Богородском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и Истринском городских округах, а также в Щелково и Клину.

На сегодняшний день ВОЛС — самый быстрый способ передачи данных на любые расстояния. В их основе кабель с прозрачными оптическими волокнами внутри. По ним в виде световых импульсов информация «бежит» к базовым станциям, обменивающимся данными с устройствами пользователей. Такие магистрали устойчивы перед плохой погодой, электромагнитным излучением и несанкционированными подключениями. Более того, на ВОЛС не влияют привычные для передающихся по воздуху радиосигналов препятствия: деревья и бетонные стены зданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.