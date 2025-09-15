В четырех районах Приморского края зафиксировано нашествие шелкопряда

сегодня в 22:42

Жители Приморского края столкнулись с необычным природным явлением: леса в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском и Лазовском районах буквально опутаны плотной паутиной, сообщает Telegram-канал «Маглипогода» .

Как сообщают местные жители, особенно сильно пострадал Лазовский перевал, где деревья выглядят как призрачные декорации из фильмов ужасов.

«Ольгинский район. В Чугуевском и Кавалеровском тоже так. Это шелкопряд. Это какая-то тля», — сказано в сообщении очевидца.

Специалисты объясняют это массовым размножением бабочки-шелкопряда (точнее — горностаевой моли), гусеницы которой создают коконы из шелковистых нитей.