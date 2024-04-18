В четверг в Протвине проведут прием жителей в формате выездной администрации

В четверг в подмосковном Протвине состоится расширенный прием жителей в формате выездной администрации. Начало в 17:00, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Серпухов.

Ррасширенный прием жителей в формате выездной администрации пройдет в лицее г. Протвино по адресу: ул. Школьная, дом № 12.

Жители смогут адресно обратиться к профильным специалистам и оперативно получить обратную связь.

Вместе с главой муниципалитета Сергеем Никитенко в работе примут участие его заместители, депутаты совета депутатов, представители прокуратуры и правоохранительного блока, начальники профильных управлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.