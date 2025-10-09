сегодня в 10:51

В четверг на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

10 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Подольском — III класс.

11 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 7-14С, ночью — плюс 7-10С. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснений, дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.