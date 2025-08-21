В четверг на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Луховицком — III класс.

23 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-19С, ночью — плюс 6-10С. Синоптики обещают переменную облачность, в целом — без дождей, за исключением востока Подмосковья. Там — затяжные осадки.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.