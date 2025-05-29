В честь Дня пограничника в Мытищах прошел торжественный митинг

В День пограничника, 28 мая, в городском округе Мытищи прошел торжественный митинг у памятника погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах, сообщили в пресс-службе округа.

В мероприятии приняли участие депутаты от партии «Единая Россия», руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов, представители администрации городского округа Мытищи, пограничники и участники специальной военной операции, юнармейцы, активисты «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия».

Минута молчания, объявленная в начале митинга, стала символом глубокого уважения и скорби. В тишине участники митинга почтили память каждого из погибших, отдавших свой долг Родине.

«Такие программы, как „Успех V единстве поколений“, помогают нам воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к истории. Мы должны делать все возможное, чтобы передать новым поколениям память о героях, защищавших нашу Родину. „Единая Россия“ всегда будет поддерживать такие инициативы», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Сергей Пудов подчеркнул, что этот митинг — это возможность сказать спасибо героям и напомнить самим себе о нашей ответственности за будущее России.

В знак скорби и уважения к павшим героям участники мероприятия возложили к подножию памятника алые гвоздики, символизирующие вечную память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.