В честь Дня космонавтики в Истре 12 апреля пройдут тематические мероприятия

Фестиваль космических чудес пройдет в парках муниципального округа Истра. 12 апреля округа превратятся в настоящие космические станции, где каждый гость станет частью незабываемого праздника в честь Дня космонавтики, сообщила пресс-служба адмниистрации муниципалитета.

Всех желающих приглашают три площадки — Центральный городской парк, живописный лесопарк «Шишкин лес» и парк «Фабричный».

Дирекция парков муниципального округа Истра приготовила для всех насыщенную программу: Космическая фотозона, фотовыставка «История космонавтики», мастер-класс «Моя ракета», концерт «С днем космонавтики», костюмированное шествие «Парад планет», игровая программа «Со скоростью света», ярмарка прикладного творчества, выставка космических кораблей и многое другое.

Возможные изменения в расписании можно отслеживать по ссылке:https://t.me/istraparki.

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