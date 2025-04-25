В честь 80-летия Победы в Дубне появится мурал с изображением беспилотников

Крылатые ракеты и беспилотники — то, что сейчас разрабатывают и производят дубненские авиастроители — изобразит на новом мурале в Дубне известный художник Борис Макаров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он уже приступил к работе. На общем синем фоне с облаками угадываются первые силуэты летательных аппаратов. Не случайно местом для размещения масштабного полотна выбрана стена торговых павильонов, которая обращена к детской площадке. Этот патриотический проект известного в Дубне художника призван напомнить молодому поколению о самоотверженном труде их дедов и прадедов тылу во имя Победы во время Великой Отечественной войны и добросовестной работе отцов и братьев на благо Родины в мирное время.

«Жителей города продолжает вдохновлять Победа. Отрадно, что на улицах наукограда появляются вот такие народные открытки. Они помогают сохранить и передать память о подвигах наших предков», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Работу планируется закончить к 9 Мая. Также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Борис Макаров планирует создать ещё один мурал. Он украсит небольшое строение теплового пункта у прохода к Мемориалу «Братские могилы» на Большой Волге. Новый мурал будет посвящён героям войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.