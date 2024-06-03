В честь 100-летнего юбилея ветерана в Долгопрудном состоялся парад

1 июня в Долгопрудном — особенный праздник. Город отмечает не только день защиты детей, но и 100-летний юбилей замечательного жителя — участника Великой Отечественной войны Александра Егоровича Умеренкова. Об сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В честь 100-летия героя в Долгопрудном состоялось торжественное мероприятие прямо возле дома Александра Егоровича, на Лихачевском проспекте, 74, корпус 1. С юбилеем ветерана поздравил глава городского округа Владислав Юдин. Сначала он зачитал поздравление от президента РФ Владимира Путина, а затем произнес речь от себя.

«Уважаемый Александр Егорович! Поздравляю Вас с вековым Юбилеем! Вы — участник сражений Великой Отечественной войны, герой, патриот, труженик. Гордость Долгопрудного, Московской области. Гордость страны! Здоровья, крепости духа, добра и благополучия! Гордимся Вами! Равняемся на Вас!»

Владислав Юдин вручил юбиляру поздравительный Адрес, цветы, ценные подарки. Школьники читали стихи, актеры театра «Город» пели песни. Десятки горожан присоединились к поздравлениям. И все вместе спели песню «Катюша», которая прозвучала как гимн Герою и Победе. После состоялся настоящий военный парад, который принимал лично Александр Егорович Умеренков!

Родился Александр Егорович в 1924 году в Курской области. В 18 лет был призван в армию. Сражался под Орлом, Курском, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Остался в строю и после Победы, прослужив в армии 27 лет. Имеет множественные боевые награды, в том числе ордена. Но, как признался сам Александр Егорович, самой ценной для себя наградой считает Медаль «За Отвагу», которой удостоился в 1943 году за освобождение Орла.

Сегодня Александр Егорович Умеренков следит за событиями в стране и мире. Говорит, что воевал за мирную жизнь, и очень хочет, чтобы этот мир был в каждом доме, каждой семье. И, конечно же, верит в победу России над фашизмом!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов BOB.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.