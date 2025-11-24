В Черноголовке завершили благоустройство площади с главным символом города

В наукограде Черноголовка, на Институтском проспекте, дом 7а, закончились работы по благоустройству площади перед зданием поликлиники. Это место теперь стало еще более привлекательным и комфортным для жителей и гостей. Здесь находится главный символ города — скульптурная группа «Стрижи», которая символизирует динамику и энергию науки, вдохновляющую всех, кто приходит сюда. Дата завершения — 21 ноября, и это праздник для всех, кто ценит красоту и удобство общественных пространств, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Благоустройство проводилось с заботой о деталях, чтобы сделать площадь функциональной и красивой. Специалисты установили современное уличное освещение, которое работает днем и ночью. Особое внимание уделили символу города: перед скульптурой «Стрижи» смонтировали специальную подсветку — три мощных прожектора, которые мягко освещают фигуры птиц, делая их еще более выразительными и живыми. Это создает волшебную атмосферу, особенно вечером, когда площадь оживает под светом.

Кроме того, для общего комфорта установили девять фонарей вокруг площади. Они равномерно освещают всю территорию, делая прогулки безопасными даже в темное время суток. Теперь здесь можно спокойно ходить, не боясь темноты, а посетители поликлиники чувствуют себя в безопасности и уюте.

Работы по благоустройству начались раньше, и уже многое было сделано для преображения этого места. На площади уложили рулонный газон — мягкий и зеленый, который радует глаз и создает ощущение свежести. Высадили деревья, которые дают тень в жаркие дни и добавляют кислорода. Установили удобные скамейки с навесами, где можно отдохнуть после визита к врачу или просто насладиться свежим воздухом. Уложили тротуарную плитку — ровную и прочную, чтобы ходить было легко и приятно. А дорожки заасфальтировали, чтобы путь к поликлинике был комфортным для всех: пешеходов, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Вся эта работа — часть большой программы по улучшению жизни в Черноголовке. Площадь у скульптуры «Стрижи» теперь не просто место перед поликлиникой, а настоящий уголок отдыха, где сочетаются история города, современный комфорт и забота о природе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.