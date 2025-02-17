В Черноголовке в 2025 году благоустроят две дворовые территории

На оперативных совещаниях глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов регулярно озвучивает, какие работы проводятся в городе, что уже делается и что в планах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Глава рассказал о благоустройстве двух дворовых территорий, которое начнут уже этой весной.

«На ул. Центральной, д. 4в, 6, 8 отремонтируем парковку. Эта территория уже давно нуждается в обновлении. Сделаем новые парковочные места — уложим асфальтовое покрытие, нанесем разметку, установим бортовой камень для предотвращения заезда машин на газон.

На Школьном б-ре, д. 19 и ул. Центральной, д. 22 фронт работ гораздо шире. Парковочные места тут в удручающем состоянии, а стихийная парковка машин на газонах и часто на проезжей части создает препятствия для всех участников дорожного движения. Здесь обустроят новые удобные парковочные зоны, что обеспечит большую упорядоченность и комфортное перемещение автовладельцев и пешеходов. Обновим асфальтовое покрытие на тротуарах и автомобильных проездах. В процессе работ обязательно будет предусмотрено занижение бортовых камней в местах пересечения дворовых проездов и пешеходных дорожек для удобства передвижения маломобильных групп населения и для родителей с детскими колясками.

«В рамках работ запланировано озеленение территории — посеем газон и высадим кустарники. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, начало благоустройства планируем на май. За последние несколько лет в Черноголовке активно ведутся работы в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ — ремонтируются дворы, устанавливаются детские площадки, благоустраиваются общественные территории. Мы и дальше продолжим работать в этом направлении, чтобы жить в нашем городе было уютно и комфортно!» — рассказал Роман Хожаинов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.