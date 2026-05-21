В Черноголовке усилили патрулирование лесов с 20 апреля

Особый противопожарный режим действует в городском округе Черноголовка с 20 апреля 2026 года. В связи с этим организовано совместное патрулирование лесов и усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рейдах участвуют сотрудники администрации, отдела полиции по городскому округу Черноголовка МУ МВД России «Ногинское», добровольной пожарной охраны, лесники и специалисты ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Всего задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

С введением особого противопожарного режима ужесточены требования к безопасности. Запрещено разводить костры и сжигать мусор вне специально оборудованных мест, использовать открытый огонь на дачных участках без соблюдения правил, проводить пожароопасные работы без разрешения, оставлять источники огня без присмотра и нарушать правила хранения горючих материалов. Отдельно подчеркивается запрет на сжигание пластика, резины, строительного мусора, химикатов и глянцевой бумаги из-за токсичных выбросов и риска возгораний.

За нарушения предусмотрены повышенные штрафы по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ: для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 80 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

О возгораниях и нарушениях правил пожарной безопасности можно сообщить по телефонам ЕДДС 112 и +7 (49652) 2-46-12, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Московской области по номерам 8-800-100-94-00 и +7 (915) 245-89-66, а также в Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес» по телефону +7 (498) 602-00-32 (доб. 375).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.