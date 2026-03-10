В Черноголовке школьники начали уроки физкультуры в бассейне

Уроки физической культуры для учеников 6-го кадетского и 8–10 классов в Черноголовке с текущего триместра проходят в городском спорткомплексе. Занятия продлятся до конца учебного года и включают плавание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спорткомплекс Черноголовки открыл двери для учеников местной школы. Решение перенести часть уроков физкультуры на его базу приняли из-за того, что все дети учатся в первую смену и занятия в школьных спортзалах часто совпадают по времени. Это позволяло избежать скученности и создать более комфортные условия для школьников.

Помимо общеобразовательной программы, в занятия включили плавание. Тренировки в бассейне проходят в рамках межведомственной программы «Плавание для всех», которая направлена на формирование у детей навыка плавания, выявление спортивных способностей и популяризацию здорового образа жизни.

Уроки в бассейне проводят под руководством учителя физкультуры. Во время занятий также дежурит сотрудник бассейна, который следит за безопасностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.