В Черноголовке прошла экологическая акция «Чистый берег»

В Черноголовке в районе горы Песчанки прошла экологическая акция по очистке от мусора берегов реки Черноголовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Роман Хожаинов совместно с сотрудниками из Администрации, Управления эксплуатации, Службы благоустройства, Волонтерами Подмосковья, партийцами и молодогвардейцами вышли на очистку территории. Собрали мусор и отходы, скопившиеся вдоль реки Черноголовки.

«Приятно удивлен, что мусора оказалось совсем немного, что свидетельствует о сознательности и высокой культуре наших граждан. Хочу поблагодарить каждого, кто проявляет заботу об окружающей среде и поддерживает чистоту», — отметил Роман Хожаинов.

Помимо уборки, акция преследовала важную цель — формирование экологической культуры у молодежи, воспитание бережного отношения к природе и привлечение внимания общественности к проблемам экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.