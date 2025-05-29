В Черноголовке прошел конкурс «Смотр строя и песни»

В смотре приняли участие школьники 5-10 классов. Все участники конкурса показали навыки владения строевым шагом, слаженность и умение работать в команде

В конкурсе оценивались дисциплина строя, внешний вид, выполнение перестроений и поворотов, строевой шаг и исполнение песни.

В состав жюри вошли: директор школы Ольга Викторовна Михайлова, депутат совета депутатов Ширяев Борис Иванович, председатель совета ветеранов Андрей Трофимович Чобко, заместитель начальника воинской части № 58172 в с. Макарово Меринов Евгений Валентинович.

«Смотр строя и песни» — не просто конкурс, это важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, напоминание о важности сохранения традиций и уважения к истории нашей страны», — сказал глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.