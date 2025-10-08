В Черноголовке проходит итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»

С 4 октября по 4 ноября в подмосковном наукограде Черноголовка проходит выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников I сезона арт-резиденции «Гало», реализованная при поддержке АНО «Центр городского развития» и при участии Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это первая резиденция в России из области искусства и науки, которая позволила художникам не только изучить научный контекст города, но и напрямую исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях. Для города выставка стала первым масштабным художественным проектом из области актуальной культуры.

Проект сезона 2025 объединяет работы четырех художников, Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко, расположенных в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Авторы обратились к теме «резонанса», рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие. Экспозиция выстраивается в единый маршрут вдоль главной магистрали города: таким образом проект позволяет погрузиться в искусство, вдохновленное средой наукограда, и одновременно увидеть сам город по-новому — как жителям, так и его гостям.

Выставка продлится до 4 ноября.

График работы локаций:

Сергей Костырко — «Morphonie: Звучание форм». Адрес: проспект Академика Семенова, д. 1А, корпус ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Пн–Пт 10:00–18:00, в выходные — только с экскурсией (начало в 12:00);

Дарья Неретина — «Пост-культурные: в тени». Адрес: проспект Институтский, д. 7, Дом ученых НЦЧ РАН. Ср–Вс 10:00–21:00, вход свободный;

Мария Инькова — «Lucida Morgana» и Май Стерлеговых — «Озарение». Адрес: проспект Институтский, д. 4, территория бывшего ЗАГСа. Сб–Вс 12:00–18:00, в будние дни — по запросу на почту: hi@haloresidence.art.

Ближайшая кураторская экскурсия состоится 11 октября в субботу в 12:00.

Регистрация для всех желающих доступна по ссылке: https://art-rezidentsiya-galo.timepad.ru/event/3591132/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.