В Черноголовке отремонтируют памятник ученым

С момента установки памятника основателям Черноголовки, выдающимся ученым Николаю Николаевичу Семенову и Федору Ивановичу Дубовицкому, минуло 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Памятник установлен на площади Дубовицкого по адресу: Институтский проспект, дом № 7. Этот монумент неизменно привлекает внимание горожан и туристов, являясь популярным местом для отдыха, прогулок и проведения экскурсий. Однако с течением времени памятник подвергся повреждениям и в настоящий момент нуждается в ремонте.

Сотрудники администрации города совместно с автором монумента произвели визуальный осмотр памятника. При осмотре определили фронт работ: необходимо восстановить ступени и торцевые части монумента, также в ремонте нуждается основание, на котором установлены скульптуры ученых.

«В местном бюджете выделены средства на ремонт поврежденного покрытия памятника, в текущем году будет заключен контракт. Непосредственно к ремонту планируем приступить весной 2026 года, с наступлением благоприятных погодных условий», — прокомментировал глава округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.