В Черноголовке открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ

В пятницу в Черноголовке состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь ветерана ВОВ Василия Федоровича Слауцких в рамках партийного проекта «Лица героев», мероприятие приурочено к Году защитника Отечества. Мемориальная доска была установлена по адресу: Институтский проспект, дом 13, где жил Василий Фёдорович. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На митинге, посвященном этому событию, выступил глава наукограда Роман Хожаинов. Он отметил, что идея увековечивания имен и фамилий фронтовиков принадлежит партии «Единая Россия» и первой кандидатурой, выдвинутой городским Советом ветеранов, стала кандидатура Василия Федоровича.

Председатель Совета ветеранов Андрей Трофимович Чобко рассказал о жизни и подвигах Василия Федоровича. Он родился 7 января 1926 года в деревне Александровка Алтайского края. В неполных 18 лет он был призван в Красную Армию, а в мае 1944 года уже участвовал в боях по освобождению Польши. Дважды был ранен и контужен, День Победы встретил в госпитале.

После окончания Великой Отечественной войны Василий Федорович продолжил службу в рядах Вооруженных Сил СССР, где прослужил 35 лет и демобилизовался в звании подполковника. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями и другими наградами.

В мирной жизни Василий Федорович работал на Экспериментальном заводе научного приборостроения более 10 лет и возглавлял Совет ветеранов Черноголовки. Он умер 26 октября 2021 года.

«Наш святой долг — помнить о тех, чьими силами досталась нам эта Великая Победа и процветающий сегодня город, передавать эту память следующим поколениям, чтобы наши дети знали и ценили историю родной земли, своих героических предков», — сказала Леся Шигалева.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.