В Черноголовке откроет свои двери Мастерская Деда Мороза

Ежегодные мероприятия дарят черноголовским детям и детям ближайших населенных пунктов уникальную возможность прикоснуться к волшебному миру новогоднего творчества. Вместе с родителями и друзьями ребята смогут проявить свои таланты, участвуя в интересных мастер-классах и создавая удивительные поделки.

Мастерская Деда Мороза в Черноголовке пройдет

20 и 21 декабря 2025 г. с 10:00 до 14:00 по адресу: Институтский проспект, дом 8, 1 этаж

27 и 28 декабря с 11:00 до 15:00 в Доме Ученых НЦЧ РАН по адресу: Институтский проспект, д. 7.

Каждый год мастерская пользуется успехом у детишек и их родителей. Черноголовы приходят целым семьями, чтобы сделать своими руками оригинальные поделки в подарок близким к новогодним праздникам.

