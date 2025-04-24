В Черноголовке начали голосовать за благоустройство общественных территорий

Началось Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru . Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жителей Черноголовки просят проголосовать за одну из двух территорий:

г. Черноголовка, Спортивный бульвар. Площадь 0,65 га. В случае победы на территории планируется провести комплексное благоустройство: устройство пешеходных дорожек, озеленение.

г. Черноголовка, пересечение пр. Строителей и Институтского проспекта (Пешеходная зона прилегающая к пр. Институтский, д. 7А площадь возле поликлиники). Площадь 0,3 га. Центральной частью территории является скульптурная композиция «Стрижи», победившая в конкурсе среди архитекторов на лучшую скульптурную композицию ещё в 1968 г. В случае победы на территории планируется провести комплексное благоустройство: устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2026 год.

Проголосовать жители г. о. Черноголовка могут на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или наведя камеру телефона на QR-код.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.