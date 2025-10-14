В Черноголовке начал свою работу новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов

По результатам конкурсного отбора, прошедшего среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 35 лет, который провела специальная конкурсная комиссия, был сформирован состав Молодежного парламента в количестве 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В его состав вошли школьники, студенты, молодые специалисты, работающие на предприятиях и в организациях городского округа.

На первом заседании, которое прошло под руководством председателя Совета депутатов Светланы Моргачевой, был утвержден регламент работы Молодежного парламента. В ходе голосования был избран председатель, заместитель председателя, секретарь и пресс секретарь, которым предстоит координировать работу парламента в ближайшие 2 года.

Председателем молодежного парламента стал Илья Петухов- молодой сотрудник ИФТТ РАН. Елизавета Пешкова — заместителем председателя, Михаил Туманов — секретарь и Людмила Мазина-пресс секретарь. Кроме того, была утверждена структура его постоянных органов — комиссий, которые будут заниматься конкретными направлениями молодежной политики.

Новому созыву Молодежного парламента предстоит решать важные задачи. В его полномочия входит анализ проблем молодежной среды, участие в экспертизе проектов муниципальных правовых актов, а также разработка собственных инициатив. Парламентарии будут представлять в органы местного самоуправления предложения по проведению мероприятий, разрабатывать информационные материалы для формирования у сверстников активной гражданской позиции и взаимодействовать с молодежными парламентами других муниципалитетов и Московской области. Ведь председатель Молодежного парламента городского округа становится членом Молодежного парламента Московской области.

